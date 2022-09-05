Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах

Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.

О жутком положении дел в одесской группировке рассказала девушка одного из боевиков ВСУ.

"Моего любимого человека два дня назад кинули без ничего на танки и арту, потом их подразделение отвели назад, дав один день на отдых (перед смертью). Что он сам сообщает: "Нас собирались уже вчера отправить обратно, наобещали поддержку и кучу всего, все отказались", — цитирует украинку "Русская Весна".

По её словам, солдат кинули в очередной котёл, где уже погибли тысячи человек.

В других подразделениях то же самое, продолжает девушка и отмечает, что один из всушников ей рассказал, как из его роты (100 человек) в живых осталось всего семеро, а из всего батальона (800 человек) осталось не более полутора сотен.

"Пропадают трупы тех, кого удаётся вывезти с поля боя, — пока перевозили туда-сюда, тело потерялось, и теперь он числится пропавшим без вести.

Все эти действия наших "высоких командиров" кажутся странными, и у меня только два предположения — либо работа на противника, либо тупо кража бабла, выделенного нам в виде помощи", — подчеркнула девушка украинского боевика.

Она подытожила, что на данный момент солдаты ищут способ, чтобы придать "всю эту жесть" огласке.