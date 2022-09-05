Подлодка “Ростов-на-Дону” идёт на помощь ВМФ России в Чёрное море

Подводная лодка "Ростов-на-Дону", вооружённая крылатыми ракетами "Калибр", переведена из военно-морской базы в Сирийской Арабской Республики в акваторию Чёрного моря.

Пока точное месторасположение субмарины неизвестно, однако есть данные, что она будет нести боевое дежурство в Чёрном море, и этого опасается Киев, пишет издание "Царьград".

Генштаб ВСУ отмечал, что подлодка "Ростов-на-Дону" сыграет важную роль в СВО. Такие субмарины типа "Варшавянка" могут производить запуск "Калибров" и наносить точные удары по стратегическим объектам далеко в тылу.

Эти подлодки отличаются своей акустической скрытностью. Западные аналитики называют такие аппараты "чёрными дырами", поскольку они покрыты безэховым "щитом".

Корпус субмарины обшит спецплитами, через которые проходят пузырьки воздуха — это даёт возможность заглушать шум механизмов подлодки. А ракеты "Калибр" усиливают её военную мощь в разы.