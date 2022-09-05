СМИ Украины: 24 февраля Зеленского "под руки" уводили в бункер

Охране Владимира Зеленского пришлось чуть ли не "под руки" уводить его в бункер из зала совещаний.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Автор рассказывает о работе органов власти Украины в период с 21 по 24 февраля. В обеденное время 24 февраля глава Незалежной проводил совещание с руководителями парламентских фракций.



По исходу получаса встречи в комнату вбежал начальник президентской охраны. Якобы специальные службы ему передали информацию, что в нескольких кварталах от Офиса президента Украины на улице Печёрской уже орудуют "диверсанты Кремля".

До Зеленского также довели, что существует угроза "ракетного удара по Офису президента".

Затем в помещении внезапно появились "вооруженные до зубов" сотрудники Управления Госохраны, которые "под руки" вывели президента страны в "безопасное место", пишет газета.

Издание подчёркивает, что именно так Зеленский в первый раз оказался в бункере. Оттуда позже он сделает немало фотосессий, подытожили в издании.