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В Харьковской области отпущенные бойцы ВСУ призвали украинских военных сдаться

Силовые структуры

Украинский контрактник Владимир Тесленко призвал военных ВСУ сдаваться и возвращаться к своим семьям.

"Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям, к женам. Смысла нет просто погибать ни за что. Просто потому, что там кому-то хочется патриотизм свой показать", — сказал Тесленко в беседе с РИА Новости.

Мужчина служил по контракту в Вооружённых силах Украины с 2019 года, однако после начала российской спецоперации он отказался воевать и сбежал с поста. Он вернулся домой в город Купянск (Харьковская область), где сдался армии России, после чего был отпущен.

Другой бывший украинский военный Денис Ахмадов также отказался служить после спецоперации. Ранее он принимал участие в так называемой антитеррористической операции, направленной против республик Донбасса, однако признал свои ошибки.

"Лучше возвращайтесь домой. Бросайте оружие, оно вам не нужно", — сказал Ахмадов в обращении к солдатам ВСУ.

В понедельник, 5 сентября первые украинские военнослужащие, отказавшиеся воевать с армией РФ и задержанные российскими военными, были отпущены домой к своим семьям. Задержанные бойцы ВСУ отпускаются в том случае, если он не приняли участие в вооружённом конфликте 24 февраля, живут на освобождённых территориях и не причастны к военным преступлениям руководства Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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