Украинская сторона продолжает фиксировать свои потери под Херсоном

На Украине факты военных потерь после наступления на Херсон продолжают вскрываться, и это несмотря на запрет Киева по разглашению информации.

К примеру, военнослужащие ВСУ опубликовали ролик, где при ближнем рассмотрении можно видеть, что это бронеавтомобиль Husky TSV. Такая техника поставлялась в качестве военной помощи от британцев.

Броневик стал третьим подтвержденным "Хаски", уничтоженным в СВО, сообщает портал anna-news.info. В прошлый раз ВСУ опубликовали видео сгоревшего авто у переправы через Ингулец.