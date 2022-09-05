На Украине факты военных потерь после наступления на Херсон продолжают вскрываться, и это несмотря на запрет Киева по разглашению информации.
К примеру, военнослужащие ВСУ опубликовали ролик, где при ближнем рассмотрении можно видеть, что это бронеавтомобиль Husky TSV. Такая техника поставлялась в качестве военной помощи от британцев.
Броневик стал третьим подтвержденным "Хаски", уничтоженным в СВО, сообщает портал anna-news.info. В прошлый раз ВСУ опубликовали видео сгоревшего авто у переправы через Ингулец.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.