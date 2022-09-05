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Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS под Харьковом

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 48 артиллерийских подразделений армии Украины и одну РСЗО HIMARS в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

"В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — проинформировали в оборонном ведомстве.

Также российская армия уничтожила пять украинских складов с ракетами и боеприпасами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что партия ракет для РСЗО HIMARS высокой дальности — до 300 километров — уже находится на Украине, поэтому теперь союзные войска будут вынуждены оттеснять ВСУ от населённых пунктов республики именно на такое расстояние.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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