Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS под Харьковом

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили 48 артиллерийских подразделений армии Украины и одну РСЗО HIMARS в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

"В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — проинформировали в оборонном ведомстве.

Также российская армия уничтожила пять украинских складов с ракетами и боеприпасами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что партия ракет для РСЗО HIMARS высокой дальности — до 300 километров — уже находится на Украине, поэтому теперь союзные войска будут вынуждены оттеснять ВСУ от населённых пунктов республики именно на такое расстояние.