Военный эксперт Яков Кедми объяснил, что в ближайшем будущем произойдет с Украиной.
Обозреватель обратил своё внимание, что современная Незалежная создавалась как плацдарм атак на Россию.
Страна скоро будет разделена на части, сообщает nation-news.ru.
"Часть Украины, скорее всего, Новороссия, войдёт в состав РФ. Станет непосредственной частью российского государства. Возможно, появятся ещё одна или две области. Например, Чернигов — древний русский город", — подчеркнул аналитик.
Ранее он уже предсказал развал альянса НАТО, и не исключил, что сначала от блока "отвалятся" Венгрия, Турция и Португалия.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.