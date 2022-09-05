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Кедми сделал прогноз о будущем Украины: страну разделят на куски

Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми объяснил, что в ближайшем будущем произойдет с Украиной.

Обозреватель обратил своё внимание, что современная Незалежная создавалась как плацдарм атак на Россию.

Страна скоро будет разделена на части, сообщает nation-news.ru.

"Часть Украины, скорее всего, Новороссия, войдёт в состав РФ. Станет непосредственной частью российского государства. Возможно, появятся ещё одна или две области. Например, Чернигов — древний русский город", — подчеркнул аналитик.

Ранее он уже предсказал развал альянса НАТО, и не исключил, что сначала от блока "отвалятся" Венгрия, Турция и Португалия.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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