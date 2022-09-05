Специалисты РФ разрабатывают многофункциональный истребитель 6-го поколения МиГ-41.
Этот самолёт обещает настоящую технологическую революцию в области применения военной авиации.
Пилот Владимир Попов раскрыл потенциальные задачи новейшего истребителя МиГ-41 в открытом космосе. Военный лётчик отметил, что этот гиперзвуковой истребитель шестого поколения сможет выполнять задачи в открытом космосе, сообщает warfiles.ru.
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