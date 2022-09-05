Наступление в ДНР продолжается: боевики ВСУ отступают

Наступление российской армии продолжается, под натиском ВС РФ националисты отступают.

Огнём из реактивных систем залпового огня бандеровцы прикрывают отход своих танков, однако разведчики объединённой армии вычислили позиции всушников. Орудия врага смолкли, зпаработали наши артиллеристы, передаёт военкор Денис Кулага.

Тяжёлая артиллерия союзников получает координаты и бьёт по целям, пишут "Известия".

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