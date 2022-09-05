В Польше возмущены показом бандеровского* гимна по ТВ

На Youtube-канале Томаша Янковского разбирается вопиющая акция провластных телевизионных каналов Польши, которые в знак солидарности с Киевом транслировали песню "Червона калина".

Это неофициальный гимн украинской армии. У многих поляков такая акция вызвала возмущение, ведь песня Сечевых стрельцов когда-то была популярна среди бандеровцев*, виновных в Волынской резне.

Мерзко то, что украинские дети в школах Польши весной стали учить этой песне местных детей, которые и не подозревали, что эта песня означает для Польши, отметил Янковский.

Степан Бандера* - лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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