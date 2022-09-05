Армия России уничтожает военные объекты в Винницкой области

Вечером 5 сентября силами РФ наносятся удары по военным объектам в Виннице и области.

Администрация региона уже призвала мирных граждан спрятаться в укрытия.

Ранее в сводках ВСУ проходила информация, что на территорию Украины возвращаются военнослужащие, которые проходили обучение на Западе.

Курсанты прибыли сперва в Польшу, затем отправились в Киев, Одессу и Николаев. В одно из указанных направлений составы с боевиками должны следовать как раз через Винницкую область, пишет "Военное обозрение".

Уже высказывается предположение, что целями ударов в Виннице и являются военнослужащие ВСУ, вернувшиеся после натовского обучения.