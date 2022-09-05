Подоляка: Зеленского могут убрать из-за разгромов ВСУ под Херсоном

Украинский президент Владимир Зеленский так отчаянно стремился к победам в Херсонской области, что "положил" на поле боя огромное количество собственных солдат.

Однако он был вынужден так рисковать, поскольку понимает свою незавидную участь в случае постоянных неудач, пишет warfiles.ru.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, теперь президента Незалежной могут просто убрать (или физически устранить) из-за разгромов националистов под Херсоном.