В Харьковской области пленных украинских военных отпустили домой

Пленным бойцам ВСУ, не желающим воевать, разрешили вернуться к своим семьям.

В Харьковской области украинских солдат отпустили домой, сообщает агентство РИА Новости.

Так повезло всушникам, добровольно сдавшимся и отказавшимся воевать против ВС РФ. Правда, это касается отнюдь не всех, а только соответствующих ряду критериев: они не должны быть "запачканами" военными преступлениями, а до службы должны были проживать на территории освобождённой Харьковской области.

Дома бывшим военным нельзя будет покидать регион, и им необходимо отмечаться в администрации.