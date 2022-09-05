Пленным бойцам ВСУ, не желающим воевать, разрешили вернуться к своим семьям.
В Харьковской области украинских солдат отпустили домой, сообщает агентство РИА Новости.
Так повезло всушникам, добровольно сдавшимся и отказавшимся воевать против ВС РФ. Правда, это касается отнюдь не всех, а только соответствующих ряду критериев: они не должны быть "запачканами" военными преступлениями, а до службы должны были проживать на территории освобождённой Харьковской области.
Дома бывшим военным нельзя будет покидать регион, и им необходимо отмечаться в администрации.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.