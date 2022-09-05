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Артамонов сравнил вооружения Запада и России: ничего не сможет изменить ход СВО

Силовые структуры

У Запада нет такого оружия, которое могло бы составить конкуренцию новейшим российским разработкам. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов. Он подчеркнул, что на вооружении российской армии есть гиперзвуковые ракеты, чем не может похвастаться ни одна из западных стран.

Артамонов сравнил вооружения Запада и России: ничего не сможет изменить ход СВО

Также у Запада нет аналогов беспилотного подводного аппарата "Посейдон", который способен вызвать цунами высотой 400 метров, отметил Артамонов. Кроме этого, ни одно из западных вооружений не может сбивать спутники, в отличие от российского зенитно-ракетного комплекса С-500.

"Так что фактически у Запада нет ничего того, что могло бы нас поразить, каким-то образом переломить исход нашего противостояния. Тем более, HIMARS — это оружие, которому более 20 лет отроду, и которое было разработано ещё в эпоху холодной войны", — заявил эксперт.

Что касается поставок вооружений на Украину, то западные страны уже направили для ВСУ все самые современные разработки, среди которых немецкие танки Leopard 2А4. Артамонов отметил, что именно эти бронемашины принимали участие в конфликте на Николаево-Херсонском направлении.

Однако у Киева нет ничего, что могло бы изменить ход специальной военной операции (СВО) на Украине, заключил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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