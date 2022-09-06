Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили заминированный схрон ВСУ в Северодонецке

В Северодонецке обнаружен заминированный тайник ВСУ с большим количеством вооружения и боеприпасов. Находка была сделана бойцами Росгвардии во время разбора завалов.

"При осмотре найдена установленная на растяжке граната Ф-1", — сообщает Telegram-канал Росгвардии.

На замаскированном складе хранились боеприпасы к реактивной системе "Град", гранатомет РПГ-22, артиллерийские снаряды различных калибров, мины, гранаты и около тысячи патронов для огнестрельного оружия.