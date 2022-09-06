На Западе упрямо не понимают, что российский народ санкциями не запугать. Главная опасность для России кроется совсем в другом.
Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
"Запад не понимает наш национальный характер — санкциями нас не запугать", — в своём аккаунте мессенджера пишет главный редактор журнала "Национальная оборона".
По его словам, для Российской Федерации и её народа основная угроза — в предательстве внутри страны.
"Главная опасность — внутреннее предательство, появление второго Горбачёва" ,— подчеркнул Коротченко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.