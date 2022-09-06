Коротченко: Россию санкциями не запугать, главная опасность — предательство

На Западе упрямо не понимают, что российский народ санкциями не запугать. Главная опасность для России кроется совсем в другом.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

"Запад не понимает наш национальный характер — санкциями нас не запугать", — в своём аккаунте мессенджера пишет главный редактор журнала "Национальная оборона".

По его словам, для Российской Федерации и её народа основная угроза — в предательстве внутри страны.

"Главная опасность — внутреннее предательство, появление второго Горбачёва" ,— подчеркнул Коротченко.