19FortyFive: США никогда не смогут извлечь выгоду из конфликта на Украине

США с самого начала не представляли чётко своих целей поддержки Киева. Кризис может выйти за пределы Украины, и американцы окажутся втянуты в конфликт, из которого не смогут извлечь никакой пользы для себя. Такое мнение высказал военный эксперт, подполковник ВВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Ни один из представителей высшего руководства Америки не сказал, как помощь Киеву должна привести к желаемым результатам, и никто не сформулировал, как выглядит "ослабленная" Россия, заметил аналитик.

Он напомнил, что США поставили себе цель ослабить Россию, но не объяснили, почему это является жизненно важным интересом, ради которого стоит идти на огромный риск.

По мнению автора публикации, так же было и с операциями США в других странах: никаких реальных военных целей правительство не указывало. А поэтому ни одна из кампаний не пошла на пользу, и многие из них до сих пор безуспешно продолжаются.

Опасность заключается в том, что однажды этот кризис может выйти за границы Украины. И США будут втянуты в конфликт, в котором никогда не следовало бы участвовать и из которого никогда не смогут извлечь пользу, заключил эксперт.