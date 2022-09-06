Элитная группа спецназа СБУ попала в засаду военных РФ

В Сети появились фотографии, которые отражают состояние спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Бойцы попали в засаду российских военных.

Кто-то сфотографировал машину повреждённую взрывом, а также изуродованные тела погибших спецназовцев в одной из больниц. Кадры разместило в своём Telegram-канале издание "Русская Весна".

Ранее аналитики из Института изучения войны США признали провал операции спецназа ВСУ по захвату Запорожской АЭС.