В Сети появились фотографии, которые отражают состояние спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Бойцы попали в засаду российских военных.
Кто-то сфотографировал машину повреждённую взрывом, а также изуродованные тела погибших спецназовцев в одной из больниц. Кадры разместило в своём Telegram-канале издание "Русская Весна".
Ранее аналитики из Института изучения войны США признали провал операции спецназа ВСУ по захвату Запорожской АЭС.
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Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.