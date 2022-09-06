Ситников: Запад озвучил Зеленскому последнее американское предупреждение

Глава украинского государства Владимир Зеленский должен принять условия Москвы о мирном урегулировании конфликта в сентябре, иначе в декабре его ждёт полный разгром, считает военный эксперт Александр Ситников.

На днях бывший помощник главы Госдепартамента по военно-политическим вопросам Марк Киммитт в заявлении изданию Wall Street Journal предположил, что киевскому режиму таки придётся пойти на неприятные разговоры с Кремлём.

По информации американского генерала, поставки вооружения Украине опережают темпы его производства в странах военного блока, а запасы, которые были у Запада, уже истощены.

Более того, Белый дом также опасается, что передача Украине современного оружия, к примеру, ракет ATACM большей дальности, истребителей F-16 и комплексов Patriots, может привести к более серьёзным последствиям, нежели спецоперация.

Ситников отметил, что по мнению аналитиков, статья в Wall Street Journal вряд ли повлияет на происходящее на Украине, но возможно речь идёт о последнем американском предупреждении Вашингтона киевскому режиму.

"Если шире посмотреть на интервью этого генерала Wall Street Journal, то можно рассмотреть последнее американское предупреждение Зеленскому: "Проиграете под Херсоном — вам конец", — заключил эксперт.

Ранее он заявил, что что несмотря на то, что США и их союзники старательно культивируют слухи и будущей победе Украины, они понимают, что часть территорий Украины останутся под контролем РФ.