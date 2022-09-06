Песков: Россия не согласна с позицией Турции по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у Турции и России есть разногласия по поводу решения конфликта на Украине. Как отметил пресс-секретарь лидера РФ, Москва не перестанет объяснять Анкаре необходимость своего подхода.

"Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам", — подчеркнул Песков, слова которого приводят "Известия".

По мнению представителя Кремля, Анкару можно назвать важным партнёром Москвы в области экономики и политики. Как напомнил пресс-секретарь главы России, турецкие власти не поддержали санкции Запада. Эта республика обладает суверенитетом, добавил Песков. По его словам, чиновники пока не раскрыли весь потенциал сотрудничества стран.

Ранее министры Турции и Украины во Львове подписали меморандум, согласно которому Анкара поможет Киеву восстановить инфраструктуру на территории страны.