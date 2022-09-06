Коротченко: новая защита "Медуза" сделает подлодки ВМФ РФ невидимыми для НАТО

Для российских подводных лодок разработано новое защитное покрытие. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что флот НАТО не сможет обнаружить такие субмарины.

В Министерстве обороны России уже готов график, согласно которому субмарины будут получать новейшее противогидролокационное покрытие типа "Медуза". Специальный прорезиненный материал защиты позволит экранировать все шумы внутри корпуса подлодки и будет гасить луч гидролокатора неприятеля. Сообщается, что защитой оснастят лодки типа "Борей" и "Ясень".

С помощью нового покрытия российские подлодки станут практически невидимы для флота НАТО, а значит будут неуязвимыми, отметил главред журнала "Национальная оборона" в интервью порталу "ПолитРоссия".

"Скрытность, незаметность повысит эффективность этих субмарин при выполнении боевых миссий", — добавил эксперт.