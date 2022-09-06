Для российских подводных лодок разработано новое защитное покрытие. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что флот НАТО не сможет обнаружить такие субмарины.
В Министерстве обороны России уже готов график, согласно которому субмарины будут получать новейшее противогидролокационное покрытие типа "Медуза". Специальный прорезиненный материал защиты позволит экранировать все шумы внутри корпуса подлодки и будет гасить луч гидролокатора неприятеля. Сообщается, что защитой оснастят лодки типа "Борей" и "Ясень".
С помощью нового покрытия российские подлодки станут практически невидимы для флота НАТО, а значит будут неуязвимыми, отметил главред журнала "Национальная оборона" в интервью порталу "ПолитРоссия".
"Скрытность, незаметность повысит эффективность этих субмарин при выполнении боевых миссий", — добавил эксперт.
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