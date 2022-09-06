Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при содействии российских силовых структур освобождён один из моряков, который удерживался на Украине. Сейчас он находится на территории РФ под наблюдением медиков.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.