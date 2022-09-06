Москалькова: освобождён один из удерживаемых на Украине моряков из РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при содействии российских силовых структур освобождён один из моряков, который удерживался на Украине. Сейчас он находится на территории РФ под наблюдением медиков.