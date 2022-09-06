ВСУ с помощью "маячков" ORBCOMM отслеживают свою военною технику повсеместно

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил информацию об использовании ВСУ "маячков" американской компании ORBCOMM для отслеживания местоположения своей военной техники, в том числе той, которая попала в руки ВС РФ и НМ ЛДНР.

"Важно! Ранее я писал о том, что на военной технике ВСУ часто обнаруживаются "маячки". Вот фотоподтверждение. Это американская система автоматического распознавания и привязки к местности, которая передаёт сигнал на спутники. Эта система позволяет наблюдать за перемещением каждой маркированной единицей техники в режиме онлайн. Поэтому нашим бойцам необходимо внимательно осматривать трофейную технику. Где-то рядом с местом механика-водителя обязательно может быть это", — пишет Безсонов в личном блоге.

Как данное оборудование попадает в украинскую технику, неизвестно: или США напрямую поставляет для ВСУ данные "маячки", или это личная инициатива, и оборудование приобреталось Киевом на гражданском рынке.

Военкор Александр Коц также подтверждает данную информацию.