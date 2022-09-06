Взорванного в автомобиле коменданта города Бердянска госпитализировали

В Бердянске взорвали автомобиль, владельцем которого является комендант города Артём Бардин.

Об инциденте сообщили пророссийские власти Запорожской области. За взрывом последовала перестрелка, в результате которой один человек был ранен.

Комендант Бердянска Артём Бардин доставлен в больницу после взрыва его автомобиля. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Бердянск потряс взрыв, произошедший в центре города.