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Россия больше не повернётся к Евросоюзу: "Дедлайн прошёл"

Силовые структуры

С 2014 года Москва переориентировала интересы страны на другие рынки, и возвращаться к сотрудничеству с Европейским Союзом России нет необходимости.

Россия больше не повернётся к Евросоюзу: "Дедлайн прошёл"

Об этом сообщил политический эксперт Ростислав Ищенко.

"Санкции можно отменить, но такого сотрудничества, как было, уже не будет. Просто потому что Россия значительную часть своих интересов, мощностей, переориентировала на другие рынки. Мы не можем прыгать туда-сюда, как зайчик. Европа продемонстрировала себя ненадёжным партнёром", — в эфире радио "Говорит Москва" отметил политолог.

По его словам, что-то РФ уже импортозаместила и уже покупать не будет, а где-то нашла других партнёров, но к Европе уже не вернётся.

Президент РФ Владимир Путин когда-то объяснял Европе что ЕС не получит зимой по "СП-2" столько газа, сколько мог бы получить, поскольку "мы не будем не ждать вечно", отметил аналитик.

"Часть этих ресурсов использовались для программы газификации России. Всё, дедлайн прошёл", — заявил Ищенко.

Европейцы больше не будут иметь тех условий на рынке РФ, которые были до антироссийской истерики, отметил обозреватель.

"Теперь поздно раскаиваться. Можно спасать остатки евроэкономики, но нельзя вернуться уже ни в 2021 год, ни, тем более, в 2013 год", — подытожил Ищенко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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