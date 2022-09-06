Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются взять под контроль село Кодема. Оно находится на территории Артёмовского района республики.
"Продолжаются бои за Кодему", — подчеркнул политик, передаёт "Россия-24".
Известно, что представители Штаба территориальной обороны ДНР рассказали о взятии села союзными войсками 29 июля. По словам военных, в этом населённом пункте солдаты ВСУ обстреливали Горловку.
Ранее о вооружённом столкновении в Кодеме сообщал военный эксперт Борис Рожин.
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