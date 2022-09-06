Пушилин: армия Украины пытается вернуть контроль над селом Кодема

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются взять под контроль село Кодема. Оно находится на территории Артёмовского района республики.

"Продолжаются бои за Кодему", — подчеркнул политик, передаёт "Россия-24".

Известно, что представители Штаба территориальной обороны ДНР рассказали о взятии села союзными войсками 29 июля. По словам военных, в этом населённом пункте солдаты ВСУ обстреливали Горловку.

Ранее о вооружённом столкновении в Кодеме сообщал военный эксперт Борис Рожин.