Генерал США: армия страны атакует Китай в случае "агрессии" против Тайваня

Американский генерал Клинтон Хайнот предупредил, что армия США способна нанести удары по логистическим каналам Китая. Это произойдёт, если КНР решится провести "агрессивные манёвры" в отношении Тайбэя, отметил военный.

"Мы будем атаковать логистические каналы, усложняя действия против наших друзей", — подчеркнул Хайнот во время конференции Атлантического совета*.

Также генерал США призвал китайских чиновников задуматься об этом факте. Важную роль логистики в вооружённом конфликте доказали события на Украине, отметил военный.

Ранее тайваньские журналисты анонсировали прибытие французских сенаторов в Тайбэй.

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