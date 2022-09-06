Пентагон признал борьбу с господством России в воздухе на Украине

Представитель американского военного ведомства признал, что США оказывают противодействие России в небе Украины. По словам генерала, заместителя начальника штаба ВВС Клинтона Хайнота, поддержка со стороны США обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине.

"Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе", — цитирует Хайнота РИА "Новости".

Напомним, США снабжают ВСУ различными противоракетными зенитными комплексами. Пока, по большей части, речь идёт о переносных ПЗРК. Однако в планах поставки и более тяжёлых систем.

В частности, речь о ЗРК NASAMS. Вообще, это система была разработана в Норвегии. Однако американцы оплатили поставки нескольких таких систем, часть из которых ещё должна быть изготовлена.

Кроме того, некоторые поставки американцы скрывают. Как, например, было с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Эти поставки официально были признаны США уже после того, как о них стало известно и информация появилась в прессе.