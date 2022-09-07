Российские военные, возможно, намеренно заманивали Вооружённые силы Украины (ВСУ) на контрнаступление, чтобы разбить накопленные резервы в заранее подготовленных местах. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
Эксперт оценил сообщения о начавшихся вчера попытках перехода ВСУ в атаку в Харьковской области.
Аналитик считает, что за этим должно последовать наступление российских сил. Однако будет оно не сразу, а когда уйдёт "зелёнка", то есть опадёт листва с деревьев.
Он также обратил внимание на две особенности этого контрнаступления ВСУ.
По мнению политолога, во-первых, оно первое и внятное с начала специальной военной операции, а во-вторых, его готовили офицеры НАТО, усиливая ВСУ собственными вооружениями.
Получается, что союзные силы впервые сражаются с гибридными войсками НАТО, пояснил эксперт.
"Мы и натовцы получаем первый опыт прямого столкновения, но без участия их авиации, зато с полной загрузкой космической и иных разведок", — заключил он.
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