Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО

Российские военные, возможно, намеренно заманивали Вооружённые силы Украины (ВСУ) на контрнаступление, чтобы разбить накопленные резервы в заранее подготовленных местах. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт оценил сообщения о начавшихся вчера попытках перехода ВСУ в атаку в Харьковской области.

Аналитик считает, что за этим должно последовать наступление российских сил. Однако будет оно не сразу, а когда уйдёт "зелёнка", то есть опадёт листва с деревьев.

Он также обратил внимание на две особенности этого контрнаступления ВСУ.

По мнению политолога, во-первых, оно первое и внятное с начала специальной военной операции, а во-вторых, его готовили офицеры НАТО, усиливая ВСУ собственными вооружениями.

Получается, что союзные силы впервые сражаются с гибридными войсками НАТО, пояснил эксперт.

"Мы и натовцы получаем первый опыт прямого столкновения, но без участия их авиации, зато с полной загрузкой космической и иных разведок", — заключил он.