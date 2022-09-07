НМ ЛНР предлагает ВСУ в Артёмовске сдаться: "Иначе отработаем не листовками"

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским боевикам, которые находятся в городе Артёмовск, признать факт поражения и сдаться в плен.

На позиции националистов ВСУ при помощи артиллерии отправляются снаряды, начинённые листовками с инструкцией по правильной сдаче в плен. В противном случае их ждёт незавидная судьба

"Иначе отработаем не листовками", — предупреждает украинских боевиков военный НМ ЛНР.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в районе города Артёмовск российскими войсками уничтожены пункты нахождения двух бригад ВСУ. В результате ликвидированы порядка 250 украинских боевиков.