Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским боевикам, которые находятся в городе Артёмовск, признать факт поражения и сдаться в плен.
На позиции националистов ВСУ при помощи артиллерии отправляются снаряды, начинённые листовками с инструкцией по правильной сдаче в плен. В противном случае их ждёт незавидная судьба
"Иначе отработаем не листовками", — предупреждает украинских боевиков военный НМ ЛНР.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в районе города Артёмовск российскими войсками уничтожены пункты нахождения двух бригад ВСУ. В результате ликвидированы порядка 250 украинских боевиков.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.