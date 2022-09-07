Путин: на территории ЗАЭС нет военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ

На территории Запорожской атомной электростанции отсутствует российская военная техника, которую предлагают убрать эксперты МАГАТЭ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что доверяет отчёту МАГАТЭ, так как это профессиональная организация. При этом Путин подчеркнул: специалисты агентства находятся под давлением, в том числе со стороны США. По его словам, Вооружённые силы РФ контролируют ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Мы сами по себе что ли стреляем? Это же бред. Я видел отчёт, пишут, что нужно убрать военную технику от станции. Но там её нет, она стоит по периметру", — сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что на Запорожской АЭС находится Росгвардия, обеспечивающая охрану. Как пояснил Путин, украинская сторона создаёт угрозу ядерной безопасности, пытаясь привлечь внимание к своему положению.

Президент также поделился, что во вторник, 6 сентября, попросил главу "Росатома" Алексея Лихачёва предоставить дополнительные предложения по защите ЗАЭС.