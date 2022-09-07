МО: ВКС России ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы производства США

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили сделанную в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. По информации ведомства, объект находился на территории Зеленодольска Днепропетровской области.