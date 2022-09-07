Энергодар попал под массированный обстрел ВСУ и оказался обесточен

Вооружённые силы Украины обстреляли Энергодар, что привело к его обесточиванию, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Энергодар под обстрелом. Украинские боевики начали массированный обстрел. В результате город временно обесточен", — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Из-за обстрелов пришлось снизить мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до 135-140 МВт.

Украинская ракета попала в трансформаторную подстанцию, в результате чего Энергодар остался без света. ВСУ продолжают атаковать территорию ЗАЭС, несмотря на то, что там находятся специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил полную остановку ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины.