Киев не исключил продолжения боевых действий в следующем году

Главком ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Михаил Забродский не исключили, что боевые действия в стране будут продолжаться и в следующем году.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В 2023 г. материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объёмам военно-техническая помощь стран-партнёров", — также отметили в украинском Генштабе.