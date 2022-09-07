Главком ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Михаил Забродский не исключили, что боевые действия в стране будут продолжаться и в следующем году.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В 2023 г. материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объёмам военно-техническая помощь стран-партнёров", — также отметили в украинском Генштабе.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.