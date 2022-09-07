Норвежский консул в Мурманске Элисабет Эллингсен, ранее заявившая о ненависти к русским, уволилась из МИД.
Об этом сообщает представитель МИД Норвегии Тува Богснес.
В июле Мария Захарова заявила, что норвежка в одной из российских гостиниц кричала:
"Я ненавижу русских! Я из Скандинавии… Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам".
4 августа посла Руне Ресаланд вызвали в МИД РФ из-за ситуации с высказываниями их дипломата.
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