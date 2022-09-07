Заявившая о ненависти к русским консул уволилась из МИД Норвегии

Норвежский консул в Мурманске Элисабет Эллингсен, ранее заявившая о ненависти к русским, уволилась из МИД.

Об этом сообщает представитель МИД Норвегии Тува Богснес.

В июле Мария Захарова заявила, что норвежка в одной из российских гостиниц кричала:

"Я ненавижу русских! Я из Скандинавии… Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам".

4 августа посла Руне Ресаланд вызвали в МИД РФ из-за ситуации с высказываниями их дипломата.