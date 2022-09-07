24 боевикам "Азова"* предъявлено окончательное обвинение, дело отправлено в суд

В ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении националистов батальона "Азов"*.

Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры республики Виталия Чернявская. Основными фигурантами уголовного дела являются 24 члена нацбата.

По словам Чернявской, вина всех членов группировки в организации деятельности террористического формирования или же их прямое участие в такого рода деятельности установлена.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ