Российските штурмовые группы продолжают наступать в сторону Константиновки.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
"Далее Краматорск и Славянск. Вот так российская пехота движется на рубеж атаки, он совсем рядом", — пишет в Telegram-канале журналист.
Военкор подчеркнул, что эти люди и есть герои новейшей истории России.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.