Сладков: российские штурмовики продолжают наступать на Славянск

Российските штурмовые группы продолжают наступать в сторону Константиновки.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

"Далее Краматорск и Славянск. Вот так российская пехота движется на рубеж атаки, он совсем рядом", — пишет в Telegram-канале журналист.

Военкор подчеркнул, что эти люди и есть герои новейшей истории России.

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