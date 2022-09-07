ООН и РФ в среду в Женеве обсудили вопрос обеспечения доступа на рынки продуктов и удобрений из России.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Работали очень тесно с Россией и нашими партнёрами: США, Евросоюзом, Британией и другими — с целью содействия поступлению на глобальные рынки российского зерна и удобрений", — комментирует он выступление Владимира Путина на ВЭФ.
Дюжаррик особо отметил, что весьма важно вернуть российские товары обратно на мировые рынки.
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