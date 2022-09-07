Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия на мировые рынки

ООН и РФ в среду в Женеве обсудили вопрос обеспечения доступа на рынки продуктов и удобрений из России.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Работали очень тесно с Россией и нашими партнёрами: США, Евросоюзом, Британией и другими — с целью содействия поступлению на глобальные рынки российского зерна и удобрений", — комментирует он выступление Владимира Путина на ВЭФ.

Дюжаррик особо отметил, что весьма важно вернуть российские товары обратно на мировые рынки.