Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом гарант Конституции Украины сообщил в соцсети.
"Провёл телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем по широкому списку тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины", — заявил Зеленский.
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