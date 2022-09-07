Президент Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом гарант Конституции Украины сообщил в соцсети.

"Провёл телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем по широкому списку тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины", — заявил Зеленский.