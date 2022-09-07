Постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что история о якобы приобретении Москвой боеприпасов у Северной Кореи была выдумана СМИ Запада.
Западная пресса со ссылкой на "рассекреченные данные" американской разведки ранее писала, что Россия якобы покупает миллионы ракет и артснарядов у КНДР.
СМИ подчёркивали, что это свидетельствует о том, что ограничения "серьёзно ограничили цепочки поставок и вынудили РФ обратиться к странам-изгоям". Данный тезис позже повторил Пентагон.
"Я определённо не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа", — подытожил Чижов в интервью CNN.
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