Уничтожение переправы ВСУ на Херсонщине попало на видео

Уничтожение переправы ВСУ в Херсонской области попало на видео

Продолается военная специальная операции России по демилитаризации Украины.

Издание "Русская Весна" продемонстрировало огневое поражение переправы через реку на Николаевско-Криворожском направлении. Удар по переправе был нанесён как раз в тот момент, когда националисты украинских формирований попытались пересечь водную преграду.

Ракета поражает понтоны и взрывается около грузового автомобиля, осыпая осколками грузовик и боевиков ВСУ.

Сообщается, что видео было снято в конце лета.

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