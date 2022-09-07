По информации Минобороны РФ, авиационный объект в Алеппо подвергся атаке четырёх израильских истребителей F-16.
Об инциденте на брифинге рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
Он отметил, в результате атаки с воздуха аэродрому причинён незначительный ущерб. Представитель Центра уточнил, что ВВС Израиля выпустили по объекту пять ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.