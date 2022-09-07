В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии

По информации Минобороны РФ, авиационный объект в Алеппо подвергся атаке четырёх израильских истребителей F-16.

Об инциденте на брифинге рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

Он отметил, в результате атаки с воздуха аэродрому причинён незначительный ущерб. Представитель Центра уточнил, что ВВС Израиля выпустили по объекту пять ракет.