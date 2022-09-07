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В Мелитополе устроили теракт в штабе “Мы вместе с Россией"

Силовые структуры

В Мелитополе взорван штаб "Единой России", деятельность которого была направлена на подготовку к референдуму о вхождении региона в состав РФ.

Второе название штаба, пострадавшего от атаки, — движение "Мы вместе с Россией”.

О взрыве на улице Ломоносова рассказал украинский глава города. Сведения подтвердили пророссийские местные власти. Инцидент назвали "терактом". Информации о пострадавших пока нет.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украина должна быть членом НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии
Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом
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