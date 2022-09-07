В Мелитополе взорван штаб "Единой России", деятельность которого была направлена на подготовку к референдуму о вхождении региона в состав РФ.
Второе название штаба, пострадавшего от атаки, — движение "Мы вместе с Россией”.
О взрыве на улице Ломоносова рассказал украинский глава города. Сведения подтвердили пророссийские местные власти. Инцидент назвали "терактом". Информации о пострадавших пока нет.
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