МАГАТЭ: поиск виновных в ситуации на ЗАЭС помешал бы миссии агентства

Если бы миссия МАГАТЭ искала на Запорожской АЭС "виноватых" в сложившейся ситуации на электростанции, это помешало бы продуктивно работать членам делегации, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Зеленский обвинил нас в том, что мы не указали российские бомбардировки. Это нормально, таких заявлений стоило ожидать. И, возможно, это доказывает, что мы хорошо работаем. Выступать судьёй, судить две противоборствующие стороны не входит в мой мандат", — заявил Гросси в интервью La Repubblica.

Если бы миссия МАГАТЭ сфокусировалась на определении виновных в обстрелах и возможном риске на ЗАЭС, то специалисты не выполнили бы основную работу, ради которой приехали, а именно, предотвратить тяжёлые последствия сложившейся ситуации.