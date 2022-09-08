Несколько сотен детей из Лисичанска отправились на оздоровление в Россию

Почти 300 детей из города Лисичанск в Луганской Народной Республике отправят на оздоровление в лагеря на территории России, сообщили власти города.

"225 человек детворы мы вывозим завтра-послезавтра в Татарстан на 21 день", — цитирует сообщение ТАСС.

Ещё 50 человек отправят на территорию Крыма.