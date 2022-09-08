Почти 300 детей из города Лисичанск в Луганской Народной Республике отправят на оздоровление в лагеря на территории России, сообщили власти города.
"225 человек детворы мы вывозим завтра-послезавтра в Татарстан на 21 день", — цитирует сообщение ТАСС.
Ещё 50 человек отправят на территорию Крыма.
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