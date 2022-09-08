Киев срочно переоборудует больницу в Запорожье в военгоспиталь из-за потерь ВСУ

Из-за серьёзных потерь украинской стороны Киев в срочном порядке взялся переоборудовать больницу в Запорожской области в военный госпиталь на 200 коек, сообщил источник РИА Новости.

"По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в Запорожье в срочном порядке переоборудуют горбольницу в военный госпиталь на 200 коек", — пояснил собеседник агентства из российских силовых структур.

Как подчеркнул источник, такое решение связано с недавним провальным "контрнаступлением" ВСУ.