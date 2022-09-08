Из-за серьёзных потерь украинской стороны Киев в срочном порядке взялся переоборудовать больницу в Запорожской области в военный госпиталь на 200 коек, сообщил источник РИА Новости.
"По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в Запорожье в срочном порядке переоборудуют горбольницу в военный госпиталь на 200 коек", — пояснил собеседник агентства из российских силовых структур.
Как подчеркнул источник, такое решение связано с недавним провальным "контрнаступлением" ВСУ.
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