ВС Белоруссии отрабатывают ведение боёв по освобождению захваченной территории

Армия Белоруссии участвует в командно-штабных учениях для отработки ведения боёв по освобождению захваченной территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

По информации ведомства, белорусские военнослужащие практикуются восстанавливать контроль над госграницей при авиационной поддержке войск. Кроме того, они отрабатывают действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Как пояснили в Минобороны Белоруссии, учения организованы в Брестской, Витебской и Минской областях.