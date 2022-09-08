Армия Белоруссии участвует в командно-штабных учениях для отработки ведения боёв по освобождению захваченной территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.
По информации ведомства, белорусские военнослужащие практикуются восстанавливать контроль над госграницей при авиационной поддержке войск. Кроме того, они отрабатывают действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.
Как пояснили в Минобороны Белоруссии, учения организованы в Брестской, Витебской и Минской областях.
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