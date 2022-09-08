Нет сомнений в том, что именно Вооружённые силы Украины (ВСУ) стреляют по Запорожской атомной электростанции, заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В интервью ТАСС он подчеркнул: Генштаб Украины подтвердил участие в осуществлении атак на АЭС.
"Сомнений в том, кто обстреливает ЗАЭС, быть не может", — указал глава ВГА.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.