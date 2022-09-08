Вашингтон будет пытаться всеми способами затянуть украинский конфликт, игнорируя критические потери украинской армии. Такое мнение выразил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Во время встречи с президентом Академии исторических исследований КНР Гао Сяном он обратил внимание на то, что США также закрывают глаза на экономические сложности, с которыми столкнулись европейские страны из-за событий на Украине. По его словам, американских политиков не волнует перспектива обнищания Евросоюза.
"Соединённые Штаты продолжат всеми силами затягивать конфликт, несмотря на огромные потери Вооружённых формирований Украины", — подчеркнул руководитель СВР.
Ранее стало известно, что в четверг, 8 сентября, представители Пентагона объявят о передаче Киеву вооружений на 675 миллионов долларов. Как отмечает The Washington Post, ВСУ получат от США различную военную технику и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.