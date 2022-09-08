Нарышкин: США будут затягивать конфликт на Украине, несмотря на потери ВСУ

Вашингтон будет пытаться всеми способами затянуть украинский конфликт, игнорируя критические потери украинской армии. Такое мнение выразил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Во время встречи с президентом Академии исторических исследований КНР Гао Сяном он обратил внимание на то, что США также закрывают глаза на экономические сложности, с которыми столкнулись европейские страны из-за событий на Украине. По его словам, американских политиков не волнует перспектива обнищания Евросоюза.

"Соединённые Штаты продолжат всеми силами затягивать конфликт, несмотря на огромные потери Вооружённых формирований Украины", — подчеркнул руководитель СВР.

Ранее стало известно, что в четверг, 8 сентября, представители Пентагона объявят о передаче Киеву вооружений на 675 миллионов долларов. Как отмечает The Washington Post, ВСУ получат от США различную военную технику и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.