Десантники российской армии смогли отстоять населённый пункт Шевченково. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта wargonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Харьковской области.
В своём Telegram-канале репортёр написал, что переброшенные на помощь союзным силам, подвергавшимся контрудару Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рубежах Балаклея-Изюм-Купянск, десантники ВС РФ смогли отбить многочисленные атаки противника на Шевченково.
В Балаклее также продолжают находиться как отдельные подразделения Росгвардии, так и части Минобороны, добавил военкор.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.