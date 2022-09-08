WarGonzo: десантники ВС РФ смогли отбить атаки ВСУ на Шевченково

Десантники российской армии смогли отстоять населённый пункт Шевченково. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта wargonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Харьковской области.

В своём Telegram-канале репортёр написал, что переброшенные на помощь союзным силам, подвергавшимся контрудару Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рубежах Балаклея-Изюм-Купянск, десантники ВС РФ смогли отбить многочисленные атаки противника на Шевченково.

В Балаклее также продолжают находиться как отдельные подразделения Росгвардии, так и части Минобороны, добавил военкор.